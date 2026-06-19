100-års jubileum på Vestansundas midsommarfirande

I Vestansunda i Jomala är årets midsommarfirande speciellt – i år är det nämligen 100 år sedan midsommarstången restes för första gången.

Det är byborna som tillsammans ordnar det traditionsenliga firandet med midsommarstång. Jorunn Skogberg som har varit delaktig i arrangemanget i flera år hoppas att folk vill komma och fira i år.

– Det brukar komma runt 70-80 personer men i år kan det nog komma några fler eftersom det är 100-årsjubileum, säger hon.

Melker Schmiedhofer och Oskar Jensen-Sondén kommer båda från Sverige och är nöjda med det åländska midsommarfirandet.

– Min sambo är härifrån så det är därför jag är här. Jag tycker om att det är lite skillnad på firandet här jämfört med Sverige, här är det mer fokus på middagen istället för lunchen som det är i Sverige, säger Melker Schmiedhofer.

Vad är det bästa på midsommarbordet?

– Snapsen, säger Oskar Jensen Sondén.

Joacim Toivonen, Anna Mattsson och Alicia Eriksson tycker att sill och potatis är viktigast på midsommarbordet.

Vad är det bästa med midsommar?

– Att man får samlas hela kompisgänget och fira, säger Alicia Eriksson.

Anna Mattsson är uppväxt i Vestansunda.

– Jag bor i Sverige egentligen men det är väldigt trevligt att få komma hem till midsommar, säger hon.

På firandet syns även många färgglada åländska folkdräkter.

Gyrid Högman och Jorunn Skogberg bär båda Jomalas folkdräkt.

Vad är det bästa med midsommar?

– Att det är så ljust, det är den finaste tiden på året, säger Gyrid Högman.

Vad är programmet för firandet här i Vestansunda?

– Vi började med lövbindningen och sedan åt vi ålandspannkaka. Nu är det snart stångresning och sedan blir det tal och ålänningens sång, berättar Gyrid.

Gyrid berättar även att firandet kommer att fortsätta under kvällen, med grillning enligt tradition.

Under stångresningen bjuder Eva Nylund på musik med sitt dragspel.

– Jag fyller 90 år i år så det är jubileum för både mig och midsommarfirandet, berättar hon.

Hur länge har du spelat dragspel?

– Sedan 1988. Innan det spelade jag piano men det är lättare att bära med sig ett dragspel. Jag brukar spela på olika äldreboenden, säger hon.

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