Godby Shipping har köpt m/s Transporter

Eckerö Shipping har sålt fartyget m/s Transporter till Oy Trailer-Link AB som helägs av Godby Shipping. Det meddelar företagen i varsitt pressmeddelande.

M/s Transporter, byggd 1991, är för närvarande utchartrad till DFDS och trafikerar rutten mellan Norge, Belgien och Storbritannien. Godby Shipping skriver i sitt pressmeddelande att fartyget behåller sitt namn och kommer fortsätta vara utchartrat åtminstone till slutet av december 2026.

I och med köpet består deras flotta består av åtta fartyg, vilket de beskriver som en förstärkning av deras position på marknaden.