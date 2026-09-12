Skönspel och kämpatakter när IFK hemmaslog TPS

FOTBOLL. Heta känslor under matchen byttes till idel leenden och segeryra när IFK tog hem segern över TPS på lördagen.

IFK:s första 15 minuter mot TPS var ren glädje. Man stod för sin bästa fotboll under hela säsongen och dominerade WHA:s gröna fält totalt. Drygt sex minuter in tog man också ledningen då unge Arvid Bergvik skarvade in Elmo Henrikssons målvaktsretur, framspelningen in i boxen stod Ludvig Richtnér för.

Känslorna gick stundtals heta på WHA, bland annat efter en straffsituation då Adam Larsson vräktes omkull i TPS straffområde, men trots det bet hemmalaget ihop och höll undan hela vägen till slutsignalen. Matchen slutade således med en 1–0-seger, och tre härliga poäng in på kontot.

– Det här var nog den skönaste trepoängaren hittills, det hann bli lite nervöst mot slutet, säger Ludvig Richtnér efter matchen.

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