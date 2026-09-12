Skönspel och kämpatakter när IFK hemmaslog TPS

FOTBOLL. Heta känslor under matchen byttes till idel leenden och segeryra när IFK tog hem segern över TPS på lördagen.
IFK:s första 15 minuter mot TPS var ren glädje. Man stod för sin bästa fotboll under hela säsongen och dominerade WHA:s gröna fält totalt. Drygt sex minuter in tog man också ledningen då unge Arvid Bergvik skarvade in Elmo Henrikssons målvaktsretur, framspelningen in i boxen stod Ludvig Richtnér för.
Känslorna gick stundtals heta på WHA, bland annat efter en straffsituation då Adam Larsson vräktes omkull i TPS straffområde, men trots det bet hemmalaget ihop och höll undan hela vägen till slutsignalen. Matchen slutade således med en 1–0-seger, och tre härliga poäng in på kontot.
– Det här var nog den skönaste trepoängaren hittills, det hann bli lite nervöst mot slutet, säger Ludvig Richtnér efter matchen.
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Tipsligans kvalserie
HALVTID: 1–0
1–0 Arvid Bergvik 7′
IFK: Kevin Lund – Samson Ngulube, Noah Nurmi, Tuomas Koivisto, Ludvig Richtnér, Emmanuel Patut, Viktor Widlund (Marlo Hyvönen 74′), Jelle van der Heyden (Anttoni Huttunen 83′), Jonathan Svedberg, Arvid Bergvik (Adam Stroud 74′), Adam, Larsson (Thomas Klemetsen Jakobsen 35′).
Varningar: Ludvig Richtnér (IFK), Charlemange Azongnitode (TPS), Ivan Pinol (TPS-tränare), Tuomas Kovisto (IFK).
Röda kort: -.
Publik: 1 084 personer på WHA.
Skott på mål: 4–2.
Hörnor: 1–6.
Domare: Antti Munukka.
Nästa match: SJK – IFK Mariehamn den 18 september.