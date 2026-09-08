Snöplig IFK-förlust i slutminuterna

FOTBOLL. Framgång föder framgång, brukar man säga – men rent statistiskt kommer också en förlust allt närmare för varje seger. Precis det fick IFK uppleva när likaledes formstarka FC Lahti avgjorde i slutminuterna på tisdagskvällen.– Grabbarna fajtades bra, men underlaget och motståndet blev för svårt i dag, säger Roberth Björknesjö.

IFK klev in på det regnvåta naturgräset på Lahtis skidstadion med råg i ryggen efter tre raka segrar, men också med både Adam Larsson och Ludvig Richtnér utanför truppen. Huvudtränaren Roberth Björknesjö gav i stället förtroende till premiärmålskytten från Jaro-matchen, Thomas Klemetsen Jakobsen, i anfallet.

Planens skick och vädret var dock inget som Jonathan Svedberg lade fokus på inför avspark:

– Vi möter ett bra lag och måste spela med hög energi i dag. Och både planen och vädret ser härliga ut, så det här blir nog en bra dag, sade han självsäkert i en Ruutu-intervju.

Men det ganska mjuka underlaget hade ändå ett finger med i spelet i en kvalitetsmässigt mindre välspelad inledning på matchen. Det halkades omkring friskt i bägge lag, och passningsprecisionen blev lidande för samtliga involverade.

Lyckat trippelbyte

IFK-målvakten Kevin Lunds första betydande ingripande kom efter drygt 20 minuter när hemmalagets Momodou Sarr tråcklade sig fram till ett bra skottläge – men en följsam Lund tog skickligt hand om avslutet. 1–0 skulle ändå komma kvarten senare när IFK-backen Foster Gyamfi sparkade hål i luften och missade bollen i höjd med mittcirkeln, och därmed gav Lahtis fri lejd fram till IFK-boxen, sist på bollen blev Aaron Lindholm.

IFK behövde därmed jaga en kvittering efter pausvilan. Men det var FC Lahti som omgående stod för första farligheten, som Kevin Lund lyckligtvis fick händerna på.

När timmen var spelad sökte tränare Björknesjö mer löpkraft i sitt IFK och genomförde ett trippelbyte. In kom trion Marlo Hyvönen, Adam Stroud och Leo Andersson – av klev Arvid Bergvik, Jelle van der Heyden och Viktor Widlund. Minuterna efter bytet kom belöningen när Klemetsen Jakobsen fick fram bollen till Stroud, som i sin tur lyckades runda Lahtis-keepern Osku Maukonen och bredsida in kvitteringen från snäv vinkel. Maukonen revanscherade sig i stället stunderna senare när han med en benparad fredade det egna målet på ett IFK-friläge signerat Klemetsen Jakobsen.

Olyckligt dråpslag i slutminuterna

Med bara minuter kvar till slutsignalen kom dråpslaget för IFK, det när Justus Ojanen drog i väg ett chansartat skott som oturligt tog en båge hela vägen in i mål via Marlo Hyvönens fot.

Känslorna svallade i matchavslutningen när IFK hade en sista chans att komma ikapp på en frispark, men när domaren blåste av tillställningen lyste de förtretliga siffrorna 2–1 på resultattavlan. Till IFK:s lycka behöll man en poängs avstånd upp till FF Jaro, som förlorade med 2–0 borta mot Ilves, Matchen mellan TPS och SJK slutade oavgjort 0–0.

– Grabbarna fajtades till 100 procent i dag, men ibland vinner man och ibland förlorar man. Vi visade en bra inställning, men det var ett svårt motstånd på ett svårt och halt underlag, sade Roberth Björknesjö efter matchen.

Huvudtränaren lät även meddela att både Adam Larsson och Ludvig Richtnér troligen är tillbaka i spel redan till lördagens hemmamatch mot TPS.