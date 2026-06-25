Tisdagens IFK-match blev en besvikelse

Tränaren Roberth Björknesjös tredje match vid rodret slutade med ännu en förlust, sjätte raka för IFK, när HJK gästade WHA och vann med 0-4 på tisdagskvällen.

Regnet öste ner över WHA när domaren Amir Hajizadeh blåste igång matchen. Slutresultatet till trots var det IFK som tog tag i taktpinnen direkt. Efter femton minuter spelade Adam Larsson, efter att ha snott bollen från HJK:s målvakt Jesse Öst, fram bollen till Anttoni Huttunen som trots ett målvaktsfritt mål sköt över från cirka elva meter.

IFK hade spelövertaget i inledningen av matchen och lyckades med det de haft svårt med under säsongen: att få till ett spel på offensiv planhalva samtidigt som de höll en kompakt defensiv.

Men möter man HJK får man inte göra misstag. Det visade sig i 30:e minuten när HJK fick en kontring där bollen landade hos en fri Teemu Pukki i IFK:s straffområde och de cirka 120 bortasupportrarna fick jubla då HJK tog ledningen.

När första halvlek blåstes av stod det 0-1 till HJK.

Gästerna tog kommandot

IFK gjorde ett byte i halvlek då Tuomas Koivisto bytte plats med Noah Nurmi.

HJK tog över spelet i andra halvleken och med 56 minuter spelade nickade Teemu Pukki i ribban.

Med ungefär en timme spelad fick HJK ett anfall där Alexander Ring passade bollen till Mads Borchers som stod helt fri i bortre delen av straffområdet och enkelt kunde placera in 0-2.

Matchen hann knappt blåsas igång innan Lassi Lappalainen utökade gästernas ledning till 0-3.

I 68:e minuten gjorde IFK ett dubbelbyte där Adam Larsson och Luke Pearce byttes ut mot Wille Nunez och Nikolaos Dosis.

Med 83 minuter spelade gjorde IFK ytterligare ett dubbelbyte då Leo Andersson och Aaro Soiniemi byttes in mot Sebastian Dahlström och Anttoni Huttunen. Men bytena fick inte önskad effekt och en minut senare gjorde HJK 0-4 då Lassi Lappalainen gjorde sitt andra mål för matchen. Mer mål än så blev det inte och HJK fick resa hem med tre poäng till Helsingfors.

”Vi tappar huvudet”

Under matchen var tränaren Roberth Björknesjö väldigt aktiv och menar att första halvlek såg bra ut.

– Jag är nöjd med första halvleken där vi har ett bra läge att göra 1–0. Det hade vi behövt med tanke på den situation vi befinner oss i. Sedan ser man att HJK har lugn och tålamod med bollen och fattar rätt beslut, medan vi är lite för forcerade i våra beslut och då tappar vi boll i våra omställningar, säger han och fortsätter:

– Laget har gjort det fruktansvärt bra fysiskt sedan jag kom in som tränare. Därför tror jag att energin var lite låg i andra halvlek för att vi skulle orka hela vägen. Nu ska vi ha tre återhämtningsträningar inför nästa match, så förhoppningsvis har vi ny kraft igen på lördag.

Hur ska ni vända den här negativa trenden?

– Vi möter väldigt bra lag just nu. I slutändan ska vi förbi två lag, och vi måste vinna mot bottenlagen. Det vi bygger just nu handlar mycket om att behålla energin och tron, även om det är tufft. Men vi är helt enkelt inte lika bra som de bästa lagen i dag. Som lag jobbar vi hårt och kämpar bra, men vi tappar huvudet på grund av tröttheten i andra halvlek.

Transferfönstret öppnar i juli, vill du ha in någon ny spelare då?

– Det är upp till Jimmy Wargh att bestämma om någon ska in. Jag är här för att träna den trupp som vi har.

Nästa match för IFK är hemma mot ligaettan FC Inter på lördag.