Antti Eriksson spelade med Alf-Inge Håland: ”Vi hade ett lag som kunde nå Tippeligan”

Den åländske fotbollsspelaren Antti Eriksson fick under början av 1990-talet chansen att spela tillsammans med en blivande norsk landslagsprofil. Säsongen 1993 tillbringade han i Bryne, där lagkamraten Alf-Inge Håland var en av de stora profilerna i laget.

I dag är Alf-Inge Håland kanske mest känd som pappa till världsstjärnan Erling Haaland, men för Antti Eriksson är minnena framför allt kopplade till en stark lagkamrat från en speciell fotbollstid i Norge.10

– Vi hade ett väldigt fint år i Bryne 1993. Vi var ett topplag i division 1 och hade chansen att gå upp till Tippeligan, men det föll på slutet, berättar Eriksson.

Redan innan säsongen hade det pratats om att Alf-Inge Håland var på väg vidare i karriären. Intresset från större klubbar fanns och i Bryne visste man att den talangfulle försvararen hade kvaliteter för att ta nästa steg.

– Alla visste att han var på väg. Han var en av de tongivande spelarna i laget och väldigt viktig för oss.

Språngbreda

På den tiden hade många skandinaviska spelare också kontakt med agenten Rune Hauge, som var en av personerna bakom den stora vågen av norska och svenska spelare som under 1990-talet tog steget till engelska klubbar.

Hålands karriär fortsatte senare i England, där han bland annat spelade för Nottingham Forest och Manchester City. Antti Eriksson följde utvecklingen, även om kontakten mellan dem efter tiden i Bryne varit begränsad.

– Vi har inte haft så mycket kontakt efteråt. Vi är vänner på Facebook och gratulerar varandra ibland. Men man följer ju med och det är roligt att se vad som har hänt.

Antti Eriksson beskriver Alf-Inge Håland som en spelare med egenskaper som gjorde honom framgångsrik på hög nivå.

– Han var extremt snabb, löpstark och hade en väldigt stark vinnarskalle. Han blev snabbt etablerad i det norska landslaget. Det var en spelare med mycket kvalitet.

Åren i Bryne blev en språngbräda till större klubbar för många av spelarna. Antti Eriksson nämner bland annat att hans lagkamrater, som Ståle Oldebide och Tommy Bergersen, gick till Osloklubben Lyn. Antti Eriksson själv var också på provspel i engelska klubben Oldham.

– Man vet aldrig vad som händer i fotbollen. Spelare från små klubbar kan plötsligt få möjligheten att spela på stora arenor. Jag hade själv en fin resa och det var en väldigt speciell tid.

Fotbollsintresset kvar

I dag följer Antti Eriksson också Alf-Inge Hålands son Erling Haalands framfart. I skrivande stund ligger norrmannen på delad andra plats i VM:s skytteliga med sju mål på fem matcher.

– Erling är mycket större och kraftfullare än sin pappa var. Och det är så klart stort att han nu är en av världens absolut bästa spelare, säger Antti Eriksson som har skymtat en stolt Alf-Inge Håland i tv-rutan under VM.

Intresset för fotboll finns också kvar hos Antti Eriksson, och årets VM har fångat hans uppmärksamhet mer än han hade väntat sig.

– Jag har följt årets mästerskap mer än vad jag trodde. Man har suttit bänkad framför tv:n på kvällarna och ibland långt in på småtimmarna för att följa matcherna.

Som tidigare spelare i Norge följer han också det norska landslaget med extra intresse.

– Jag ser gärna att det går bra för Norge. Jag har många fina minnen från mina tre år som spelare där och det är roligt att följa utvecklingen.