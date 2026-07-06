Svaret på krisen: ÅCA tar in mjölk från Finland

Ålandsmejeriet kompletterar sin råvaruförsörjning med mjölk från Finland. Detta för att säkra ostproduktionen.

– Vi ser en tydlig efterfrågan på våra produkter i Finland, Anna Nordlund-Gustafsson, t.f vd för ÅCA.

Ålandsmejeriet meddelar i ett pressmeddelande på måndagen att man tar ett strategiskt steg för att ”möta en stabil efterfrågan på marknaden”. Under tredje och fjärde kvartalet 2026 kommer man ta in mjölk från Finland för sin ostproduktion.

– Genom att komplettera invägda lokala volymer med finsk mjölk kan vi möta marknadens behov och samtidigt fortsätta utveckla vår verksamhet långsiktigt, säger Anna Nordlund-Gustafsson, t.f vd på ÅCA.

Åländska färskvaruprodukter som säljs lokalt kommer fortsättningsvis att produceras på mjölk från åländska gårdar. Även största delen av ostproduktionen kommer fortsättningsvis bestå av åländsk mjölkråvara. Åtgärden är tidsbegränsad, enligt mejeriet och ett h ett ”led i att skapa balans mellan efterfrågan och tillgänglig mjölkråvara”.

Tidigare i juni rapporterade Nyan om att brist på åländsk mjölk har lett till att ÅCA under våren har fått dra ner på exporten av mejeriprodukter till fastlandet. Man har också testat att använda svensk mjölk som ersättning. Då sade Nordlund-Gustafsson att den åländska mjölken är svår att ersätta då den är av ”väldigt hög kvalitet”.