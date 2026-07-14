478 deltagare i årets Semesterlopp

Årets Semesterlopp i Käringsund samlade 478 deltagare i de olika klasserna. Loppet avgjordes under lördagen med distanser från en kilometer till huvudloppet som är 12 kilometer. – Det gick väldigt bra och löpningen flöt på smidigt överlag. Deltagarna verkade nöjda, säger tävlingsledaren Ia Colérus.

Semesterloppet ordnades första gången 1983 och har sedan dess blivit en tradition bland semesterfirare på Åland. I lördags var det dags för årets upplaga.

De distanser man kan springa är tolv, åtta och fyra kilometer och sedan finns det även ett lopp på en kilometer för de yngre deltagarna. Det är främst ett motionslopp där motionärer springer i samma klass som de som tävlar om att få en bra tid.

I herrarnas 12-kilometerslopp tog Joni Perälä från Vallentuna FK segern på tiden 45.31. Filip Wendelin blev tvåa med 47.36 och ålänningen Daniel Söderlund slutade trea med 47.49.

Damklassen vanns av Karina Danielsson på tiden 56.09. Christina Kasin tog andraplatsen och Josie Pettersson slutade trea efter en spurtstrid med IF Ålands Anna Englund.

Ia Colérus konstaterar att det framför allt är ungdoms- och fyrakilometersloppet som har vuxit under de senaste åren.

– Det är många som väljer fyrakilometersloppet som en lagom semesterrunda, säger hon.

Enligt Colérus har Semesterloppet under de senaste åren fått in fler nya deltagare, samtidigt som många återkommer år efter år.

– Tidigare var det ofta samma namn som deltog, men sedan började nya löpare från hemmaplan dyka upp. Det är roligt att se att nya löpare hittar hit, säger hon.

Loppet har länge arrangerats den andra lördagen i juli, men tiden har justerats för att bättre passa helheten kring evenemangen i Eckerö.

– Vi har alltid haft andra lördagen i juli, men nu har vi ändrat så att man hinner hit från Sverige med Eckerölinjens första avgång. Det fungerar bra att köra det här datumet. På resorten ordnas även Barnens helg, vilket delvis har gjort att barnens deltagande ökat. Det blir cirkusskola, trollkonstnär och en hel dag med aktiviteter i Eckerö, säger Colérus.

Utöver huvudloppet över 12 kilometer avgjordes ungdoms- och motionsklasser över fyra och åtta kilometer. Även barnens lopp över en kilometer ingick i programmet.