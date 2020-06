”Vi vill inte skämmas över att vara svenskar” Nyheter

Den 15 juni öppnar gränserna till Norge, Danmark, Island och Baltikum. Resebegränsningarna till och från Sverige hålls dock nästan oförändrade, även om personer som äger fastighet i Finland får komma in i landet.

Det nya beskeden förde inte med sig enbart positiva känslor. Många svenska stugägare upplever sig ovälkomna trots att man nu får besöka sina fastigheter på Åland.

– Åland är egentligen vårt första hem men jag känner ingen stor glädje just nu att åka över på grund av samtalsklimatet.

Det säger en sverigeålänning som Nyan har talat med.

– När man läser vad som skrivs på sociala medier så känns det nästan som att bli utjagad ur sitt eget hem. Vi längtar ju såklart efter att komma tillbaka men samtidigt vill vi inte gå omkring och skämmas över att vara svenskar på Åland.

Lantrådet: De är välkomna!

Flera svenska stugägare som Nyan har pratat med säger att de längtar till Åland men att de är oroliga över hur de ska bli bemötta.

En stugägare säger att tankarna kring om man ska resa över eller inte, är splittrade.

– Jag älskar att vara på Åland men jag vet inte hur det blir om jag väljer att resa över. I Sverige har man kommit över den värsta rädslan för coronaviruset men på Åland verkar man ännu vara kvar i stadiet där man är dödsförskräckt. Det finns en tveksamhet över hur man blir bemött om man kommer.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att alla som har rätt att resa till Åland ska känna sig välkomna men påpekar ändå att det är viktigt att de kvarvarande restriktionerna följs.

”Tråkig utveckling”

– Verkligheten ser ju ut som den gör just nu och när det gäller covid-19 så befinner sig Finland och Sverige i lite olika faser. Sverigeålänningar är naturligtvis välkomna hit men det bygger på ett förtroende. Vi ger dem förtroendet att komma hit och förväntar oss att de följer de regler som finns.

Hur ser du på debatten som förs på bland annat sociala medier gällande de nya restriktionerna?

– Det är en tråkig utveckling som vi ser i världen överlag gällande det hårda debattklimatet. Vårt statsskick bygger på ömsesidig respekt och det är något vi på landskapsregeringen kontinuerligt arbetar med att föra fram till våra medborgare.