Foto: Jonas EdsvikChristian Wikström (Ob) vill inte att ensamkommande barn och unga på Åland ska ha samma förutsättningar som i Finland, för att på det viset minska antalet ensamkommande på Åland. OB motsätter sig stöd till ensamkommande: ”Vi vill göra det mindre gynnsamt att komma hit” Nyheter 20:25 onsdag, 16 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Radion: Tre av sittande lagtingsledamöter och ministrar ställer inte upp i nästa val Politikernas arbetsvillkor Knapp majoritet för regeringsblocket