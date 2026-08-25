Radion: Tre av sittande lagtingsledamöter och ministrar ställer inte upp i nästa val

Ålands radio rapporterar att de gjort en enkät om vilka av de 37 personer som i dag sitter i lagtinget eller landskapsregeringen som vill ställa upp i valet 2027. 23 av 37 lagtingsledamöter och ministrar uppger att de vill ställa upp i valet nästa år. Åtta personer har ännu inte bestämt sig och bara tre uppger att de inte ställer upp. Dessa tre är Stellan Egeland (Ob), Rainer Juslin och Benny Pettersson (Lib).

Egeland, som fick näst flest röster i lagtingsvalet 2023, motiverar beslutet med att han ”tappat hoppet” om att förändra dagens åländska politik. Pettersson skriver att det finns flera orsaker, däribland att han är ”van med snabba processer och raka puckar. Åländsk politik kan inte beskyllas för det.” och Juslin motiverar beslutet med hans ålder.

Harry Jansson (C) och Camilla Gunell (S) är två av de åtta som ännu inte bestämt sig. Resterande tre personer har inte deltagit i radions enkät.