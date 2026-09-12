Internationellt intresse för Viking Line

1,77 miljoner resnenärer registrerade Viking Line under sommarmånaderna. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det är en liten minskning jämfört med fjolåret. Däremot ökade antalet bilar som transporterades över haven: en ökning med 1,4 procent vilket gav slutsumman 215 460 stycken.

Viking Line skriver vidare att fler internationella resenärer hittade till kryssningarna. 10 procent fler internationella gäster åkte på Viking-kryssningar under sommarmånaderna, och det verkar hålla i sig också i september. Bäst gick Helsingfors-Tallinn, där ökade antalet passagerare med 14,7 procent. Passagerarantalet på rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm ökade med 13,7 procent.

”Efterfrågan på våra resor är fortsatt stabil, och våra rutter lockar resenärer inte bara från närområdena utan även från mer avlägsna marknader.”, säger vd:n Marcus Risberg.