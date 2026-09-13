Åländska röster från svenska valvakorna: ”Positivt” och ”Spännande”

Camilla Gunell (S) är på plats på Socialdemokraternas valvaka i Stockholm, Waterfront, tillsammans med Henrik Löthman och kommenterar SVT:s vallokalundersökning så här:

– Här är läget positivt och förväntansfullt! Många glada men trötta människor som jobbat stenhårt med dörrknackning och kampanjer.

På Moderaternas valvaka deltar också ålänningar, vi når Wille Valve (M) i vimlet:

– Det är oerhört spännande. Det är jättekul att moderaterna ser ut att bli största parti på borgerliga sidan enligt de röster som räknats så här långt, säger han vid halv tio-tiden.

Hur var reaktionerna på SVT:s valundersökning?

– Det var jubel, inte så mycket jubel när Tv4 presenterade sin undersökning. Men SVT:s jublades, det finns helt klart möjligheter ännu, det är långt ifrån avgjort.

Han säger att det är stor uppslutning på plats.

– Vi var för fyra år sedan på samma ställe, då var det tunt med folk men nu är det packat!

Enligt vallokalsundersökningen ser oppositionen ut att bli större än Tidöpartierna.