Nu kommer sommarvärmen – lagom till midsommar

Midsommarhelgen medför värme och högtryck. Det finns en risk för regnskurar och blåst, men den minskar under helgens gång. Det säger FMI:s meteorolog till Nya Åland.

Under midsommarhelgen förväntas temperaturer kring 20–23 grader som varmast och växlande molnighet.

– Det finns en liten möjlighet för regn över midsommaren, säger Mikko Laine på Finlands meteorologiska institut (FMI).

Midsommarafton medför ett högtryck över Åland och Finland. Risken för regn sjunker även under resten av helgen.

Under midsommardagen verkar temperaturen hålla i sig och möjligen stiga till 22–23 grader, men blåsten kan öka i takt med temperaturen. Midsommardagen medför även en risk för mindre skurar från Sverige.

– Varmare men starkare vind, säger Mikko Laine om midsommardagen.

Söndagen väntas vara varmast och torrast jämfört med föregående dagar med en maxtemperatur på kring 23 grader. Blåsten förväntas också bli svagare under söndagen.

Prognosen visar ingen skillnad mellan vädret på fasta Åland och skärgården under helgen.