Nu blir det paus i sommarvädret

Värmeböljan från Europa når inte Åland och Finland – istället får vi växlande molnighet, vind och regn. Det säger FMI:s Meteorolog till Nya Åland.

Från torsdag väntas vädret att växla till ett lågtryck och bli mer ostabilt. En del regn förväntas med en växlande molnighet vilket innebär skurar men även stundvis sol.

– Lågtrycket kommer att hålla i sig tills nästa helg – kanske längre, säger Jani Sorsa på Finlands meteorologiska institut (FMI).

Trots den europeiska värmeböljan har varken Åland eller Finland nått de temperaturer som väntades under veckan – kring 30 grader. Temperaturen väntas sjunka till 15–20 grader som varmast under lågtrycket som alltså väntas från och med torsdagen. Det finns även en liten risk för åska.

Lågtrycket och vädret täcker ett stort område som innefattar stora delar av Sverige och Finland.