Teststation planeras för Åland enligt finländska myndigheter Nyheter

Det planeras för att bygga upp coronateststationer i hamnar på Åland. Det sade Lasse Ilkka, tjänsteman på Social- och hälsovårdsministeriet. Men hur, var och när är ännu oklart.

Social- och hälsovårdsministeriet, THL och gränsbevakningen höll en presskonferens på onsdagseftermiddagen. Dels presenterade man trafikljusmodellen, dels sades att man ska intensifiera antalet tester i hamnar och på flygplatser, men informationen om eventuella tester i hamnarna på Åland var inte heltäckande.

Det verkar inte bli coronatest av exempelvis alla resenärer till en viss hamn, utan testerna ska vara frivilliga, men uttalandena var inte helt klara på presskonferensen.

Trafikljusmodellen delar in världen i gröna, orangea och röda länder, enligt hur många fall som upptäckts under de senaste två veckorna per 100 000 invånare. Modellen ska vara en hjälp för resenärerna att besluta om man ska resa tryggt eller inte. Enligt Mika Salminen från THL ligger det på var och en att besluta om lämpligheten att resa.

I länder med 8-10 fall per 100 000 invånare anses vara gröna och det motsvarar risken att smittas i Finland.

Orangea länder har 10-25 fall per 100 000 invånare. Risken i orangea länder är högre än i Finland.

Röda länder är länder med över 25 fall per 100 000 invånare. Det sades på presskonferensen att gränsen för röda länder är lagd på en låg nivå.

Just nu är Sverige klassat som ett rött land. Danmark och Norge är orangea länder. Estland och Lettland är gröna länder. Största delen av världens länder är röda.