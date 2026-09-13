SVT:s vallokalsundersökning visar: Oppositionen större än Tidöpartierna

Under söndagen avgörs det svenska riksdagsvalet. Vallokalerna stängde 21 finsk tid och vid midnatt kommer Valmyndigheten presentera en första preliminär rösträkning för riksdagsvalet, baserad på de valdistrikt som har räknats klart. Men vid 21 publicerades SVT:s stora vallokalsundersökning, Valu, som ger en ”preliminär men relativt exakt bild av hur resultatet kommer att se ut senare under valkvällen”.

– Slumpvis men med geografisk hänsyn väljer vi ut vallokaler där alla människor som lämnar vallokalerna svara på en enkät med över femtio frågor, berättar professor i statsvetenskap Sören Holmberg till SVT.

Enligt Valu fördelar sig rösterna så här:

28,4 procent Socialdemokraterna

18,1 procent Moderaterna

17,2 procent Sverigedemokraterna

8 procent Vänsterpartiet

7,5 procent Centerpartiet

7,4 procent Miljöpartiet

6,1 procent Kristdemokraterna

5,4 procent Liberalerna

Oppositionen ser alltså ut att bli tydligt större än Tidöpartierna enligt vallokalsundersökningen.

”Det ser ut att skilja flera procentenheter mellan blocken enligt SVT:s Valu. S, MP, V och C får 51,3 procent. M, KD, L och SD får 46,8 procent. Skillnaden ser därmed 4,5 procentenheter.”