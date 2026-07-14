Stängde in par i hiss – döms till böter

En berusad man stängde in ett par i en hiss ombord på en kryssningsfärja. Mannen döms nu för frihetsberövande och åläggs att betala 20 dagsböter och totalt 1 200 euro i skadestånd för lidande.

Händelsen inträffade hösten 2022 ombord på M/S Baltic Princess, i samband med fartygets ankomst till Långnäs hamn i Lumparland.

Det målsägande paret var på väg ner till bildäck när ett annat par och den åtalade mannen steg in i hissen. Hissen åkte upp till en annan våning, för att det andra paret skulle gå av på den våningen. När det andra paret hade lämnat hissen stannade den berusade mannen kvar och lät inte det målsägande paret lämna hissen. Mannen ska ha varit berusad och aggressiv i sitt beteende.

Rättegången hölls i juni i Ålands tingsrätt och domen kom förra veckan.

Tingsrätten konstaterade i sitt domslut att den åtalade spärrat in paret i hissen och har ”därmed även orättmätigt berövat (paret) deras rörelsefrihet”.

Kan ge fängelse

Straffskalan för frihetsberövande är böter eller fängelse i högst två år.

Mannen döms till 20 dagsböter om 12 euro, totalt 240 euro. Han ska även betala 600 euro vardera i skadestånd för lidande till de två målsägande, alltså totalt 1 200 euro.