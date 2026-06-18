Staden köper St Mårtensgården

Stadsfullmäktige har gett grönt ljus för köpet av St Mårtensgården av Mariehamns församling. Prislappen är 800 000 euro.

Beslutet fattades på stadsfullmäktiges möte den 16 juni. I samma veva godkände stadsfullmäktige ett tilläggsanslag på 800 000 euro i investeringsbudgeten för att finansiera affären. Fastigheten omfattar ett 12 135 kvadratmeter stort område bebyggd med en byggnad med en våningsyta om 1 045 kvadratmeter.

Stadens förvaltning har i beredningen konstaterat att fastigheten, som är belägen intill Strandnäs skola och Backebergs sportfält, gör köpet strategiskt viktigt. Däremot finns det i dagsläget ingen konkret plan för vad fastigheten ska användas till, sa tf stadsdirektör Emma Dahlén under mötet.

Bakom beslutet att köpa St Mårtensgården står ett i stort sett enigt stadsfullmäktige. Michele Ferrari (Lib) lade fram ett förslag att förkasta ärendet, men fick inget understöd. Han påpekade att staden redan försöker sälja andra byggnader, har diskussioner om hur man ska använda bland annat Rådhuset och Bastun, och att fastigheter inom kärnverksamhet som skola och äldreomsorg har ett skriande behov av underhåll.

– Om vi skulle köpa den här fastigheten tom, utan någon byggnad, skulle det vara en jättebra affär för stan. Men vid köp av denna fastighet så är jag ytterst rädd för att vi kommer att bli med ännu en tom fastighet som endast kostar oss pengar. En till fastighet är inte det vi behöver, sa han i debatten.

En stadsplaneändring skulle kunna ge en total byggrätt om cirka 6 000 kvadratmeter. Själva byggnaden omfattas inte av skydd för kyrkliga byggnader.