Radion överväger att avsluta samarbete med staden

På grund av tekniska problem under sändningar av stadsfullmäktige har det inkommit många klagomål till Ålands radio och tv, som sänder mötena på Ålandskanalen. Efter diskussioner på en Facebooktråd började spekulationer huruvida man skulle säga upp avtalet med Mariehamns stad. – Så här kan det inte fortsätta, så mycket är klart, säger radions vd Fredrik Sonck.

Ålands radio och tv har i flera år låtit Mariehamns stad använda deras kanal för att sända stadsfullmäktige. Den senaste tiden har radion mottagit många klagomål angående kvaliteten på sändningarna. I och med detta skrev radions ansvariga utgivare Heidi Grandell-Sonck i en Facebooktråd att de överväger att avsluta samarbetet med staden. Nya Åland kontaktar Grandell-Sonck som hänvisar till vd Fredrik Sonck som berättar att inget sådant beslut ännu tagits.

Måste ske en förändring

Fredrik Sonck säger att sändningarna av stadsfullmäktige är väldigt populära, men att det även kommit med problem.

– Sen vi inledde det här samarbetet för ett par år sedan så har det varit lite strul. Staden gör ju en väldigt lätt produktion med få tekniker och kanske inte så avancerad utrustning, men det är klart att det är väldigt tråkigt för tittarna när det blir så dålig kvalitet på ljudet som det var i går (läs: tisdag), och det var inte första gången heller, säger han.

Det är Mariehamns stad som ansvarar för de tekniska aspekterna av sändningen, medan radion ansvarar för att sända det på Ålandskanalen.

– Vi får väldigt mycket samtal från tittare som är besvikna, vilket är helt förståeligt. Men eftersom vi inte har den tekniska produktionen i vår hand så kan vi inte göra något åt det, säger Fredrik Sonck.

Nästa steg är att diskutera med staden om en lösning för kvaliteten.

– Jag hoppas att vi kan föra en dialog med staden om hur man kan bättra på kvaliteten och undvika de här haverierna som det var i går (i tisdags, reds anm), för så här som det var kan ju inte fortsätta, så mycket är klart.

Hoppas på en annan lösning

Diskussionerna om att avsluta samarbetet med staden grundar sig i att radion fått ta emot en stor mängd kritik för något som är utom deras kontroll.

– Men jag hoppas det ska finnas en annan lösning än att vi avslutar samarbetet, och i praktiken handlar det väl om att staden måste lägga lite mer resurser på den tekniska produktionen, säger Fredrik Sonck.

Han har försökt kontakta staden angående problemen, men har ännu inte lyckats få tag i dem.

– Vi har också i vårt avtal med dem att de ska leverera en tv-duglig signal för utsändning och det gjorde de inte i går, säger han, och fortsätter:

– Jag vill också vara tydlig med att med de resurser som staden har, både teknikmässigt och personalmässigt, så kan det inte bli någon professionell produktion som om de skulle ha ett produktionsbolag. Det kommer alltid vara lite småstrul, men jag tror att det vi kan acceptera kan publiken också acceptera, men man måste ju höra vad som sägs.

Så det är ännu inte aktuellt att avsluta samarbetet?

– Nej, det är att gå händelserna i förväg, men jag säger att vi måste lösa det här, vi måste få en bättre signal från Mariehamn.