Simglädje bland åländska barn som trotsar trenden

Den nationella trenden med att barn slutar gå på simskola i allt yngre ålder stämmer även på Åland. Men Nyan fick hälsa på den äldre gruppen i sommarsimskolan i Sund Delvik och där fanns många entusiastiska simmare i åldrarna sju till tolv.

Simledarna på plats i Delvik säger att dom är osäkra på vad det beror på att allt fler slutar gå i simskola allt tidigare.

– Det är väl annat som lockar kanske, de här verkar ändå nöjda, säger Sofia Koskinen som tillsammans med Wilma Danielsson är simlärare simlägret.

På sommarens simskola finns det i år två simlärare och två lekledare under de två veckorna, men vissa år har de varit färre.

– Vissa år har jag varit ensam simlärare, då har lekledarna fått komma och hjälpa, säger Sofia Koskinen.

Tre grupper

Totalt finns det tre grupper i simskolan, och det ordnas även lek och plask för de yngsta

Grupperna skiljer sig kunskapsmässigt, men är även åldersanpassade. Gruppen Nyan träffar är en så kallad fortsättningsgrupp, som består av något äldre och simvana barn.

– Så många äldre barn vi har i den här gruppen är utöver det vanliga, säger Sofia Koskinen, och fortsätter:

– Vi har några i den här gruppen som har samma kunskapsnivå som de som är i nästa grupp idag, men då de är lite äldre är det roligare att vara med sina kompisar istället. Den här gruppen har verkligen funkat, för att alla är så pass nära i ålder.

Wilma Danielsson håller med.

– Jag tror det är vad som gör att många äldre barn slutar, att det inte blir grupper med jämnåriga, säger hon.

Är det färre eller fler deltagare på simskolan i år?

– Det var en dipp med antalet för några år sedan, men sen har det stigit igen. Så många barn som vi har här nu har vi aldrig haft, säger Sofia Koskinen.

Vädrets betydelse

– Det finns så kallade en veckas simläger och de blir väldigt populära, så det alltid bli flera deltagare på dem. Det tycker jag har ökat de senaste åren, säger Wilma Danielsson.

Enligt simledarna har det stor betydelse vilka datum simskolan ordnas och hur det matchar med föräldrarnas ledigheter. Men även vädret kan spela en roll.

– Lovas det en kall sommar så märks det på antalet deltagare och då kan det också vara många som kanske har anmält sig, men som sedan inte dyker upp, säger Sofia Koskinen.

Men simskola blir det.

– Vi har nog gått genom alla väder. Förra fredagen regnade det så mycket att det regnade genom våra regnjackor. Vi har ju haft det väldigt kallt tidigare den här veckan, det har blåst och varit mulet. I dag är den tionde dagen och de håller ännu humöret uppe, vilket kanske beror på det bättre vädret, säger Sofia koskinen.

Lek i paus

Det är inte bara simlära på schemat, utan även lek mellan simtagen. När Nyan anlände så var barnen mitt i leken ”Under hökens vingar”, som verkar väldigt populär.

Matheo Nilsson, 11 år, tycker att lekarna har varit roligast på simskolan. Han har även kommit på en egen variant av leken tagare, som han kallar ”vem är tagare” och är baserad på spelet Among Us.

Han berättar också att han uppfunnit ett eget simtag, bläckfisksim, där simrörelserna efterliknar hur en bläckfisk tar sig fram genom vattnet.

Matheo har gått på simskola sedan han gick på dagis.

– Så länge jag kommer ihåg, säger Matheo.

Tar märken

En annan av simskoledeltagarna är Aurora Wrede, 9 år som kommer från Sverige, men är på besök hos på sin farmor och farfars landsställe under ett par veckors tid – samtidigt som hon passar på att gå i simskola. Hon har gått på simskola i ungefär 5 år och ska i år ta kandidatmärket. Hon berättar vad simmärket innebär:

– 200 meter bröstsim, 200 meter krål och 200 meter ryggsim. Sedan behöver man dyka 2 meter, ta upp sand från botten, sedan behöver man göra det igen och sen ska man simma 25 meter efter det. Sist ska man göra en volt med gruppering från kanten och längddykning på 12 till 15 meter.

Hennes favoritaktivitet i vattnet har varit att hoppa från femman på hopptornet och stå på händerna i vattnet. Koddboll och Under hökens vingar finns bland favoritlekarna på land under lägret.

Tycker du det är viktigt att gå i simskola?

– Ja, det tycker jag. Om man inte kan simma så är det viktigt att lära sig, säger Aurora.

Primus är svårast

Ernst Nordlund, 10 år, har redan tagit det svåraste simmärket i simskolan: Primusmagister.

Han har gått på simskola sedan han var 5 år, vilket är åldern då man får börja. Ernsts lillebror Edward Nordlund, som också var med på lägret, fick bli låtsasräddad av Ernst när han gjorde livräddarens simtest.

Att hoppa från hopptornen är Ernst favoritaktivitet i vattnet.

– På min stuga gillar jag att dyka efter stenar och sand på mellan 2 till 4 meters djup, berättar Ernst.