Varg kan ha påträffats i Sund

I Sund gjordes en misstänkt vargobservation i början av veckan.

Nyan kontaktar Roger Gustavsson, vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen, för att höra vad han tror.

– Det är svårt för mig att spekulera, jag kan inte ifrågasätta vad som sågs.

Hur ser vargsituationen på Åland ut nu?

– Det har varit en hel del observationer i Eckerö under ett par månaders tid, det är tydligt att den trivs där. Dock är det klart att den kan ta sig över Marsund och sedan ta sig vart som helst på fasta Åland, säger Roger Gustavsson.