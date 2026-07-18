Så skyddar du hemmet mot skyfall

Det kraftiga regnet som utlovas till helgen kan orsaka problem som översvämmade avlopp och elavbrott. I en artikel från Svenska Yle tipsar Varpu Rajala, enhetschef på Livskraftscentralen, om vad man bör tänka på inför skyfallet.

På lördag och söndag kan vissa områden i landet få upp till 50 millimeter regn per dygn.

– Det är väldigt mycket, en mängd som det lönar sig att vara beredd på, säger Rajala till Svenska Yle.

Enligt henne är risken för skyfallsöversvämningar störst i städer, där asfaltstäckt mark gör att vattnet inte absorberas. I värsta fall kan hus eller källare i bostadsområden översvämmas.

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Rajala rekommenderar att man tar bort elapparater från balkonger, kontrollerar regnvattenrännor och flyttar eventuella ömtåliga föremål från källare. Vid stora regnmängder finns också en risk för att regn- och kloakvatten blandas och pressas upp genom toaletten i egnahemshus.

– Det här har hänt. I sådana situationer kan man behöva placera en tyngd på wc-locket, säger Rajala.

Trafiksäkerhet

Rajala uppmanar till försiktighet i trafiken vid kraftigt regn, då vattnet kan samlas i sänkor och underfarter på gator och gångvägar. På grund av stora vattenmängder kan brunnslock pressas upp och flyttas från sina platser i vägen. Vid väldigt kraftiga regn kan även vägkonstruktioner skadas och i värsta fall rasa.

– Om en väg svämmat över borde man inte alls köra där, säger Rajala.

Förberedelse inför översvämning 1. Ta reda på översvämningsrisken Ta reda på om ditt hem, ditt företag eller din gård ligger i ett område med översvämningsrisk. Kartor över områden med översvämningsrisk finns i karttjänsten på vatten.fi 2. Gör upp en översvämningsplan I översvämningsplanen antecknar du allt som du ska komma ihåg och sörja för vid en översvämning. Ta på förhand reda på: – De säkraste vägarna och rutterna från översvämningsområdet – Fastighetens el- och vattenventiler – Plan för skyddande av byggnader – Eventuell tillfällig inkvartering – De viktigaste kontaktuppgifterna Invånare i höghus bör bekanta sig med byggnadens räddningsplan. 3. Lägg upp ett förråd Skaffa hem mat, dryck, mediciner och andra förnödenheter. Myndigheterna rekommenderar att hushållen alltid har mat och förnödenheter för minst tre dygns behov. Det inkluderar bland annat rent vatten på flaska, radio samt batterier och första hjälpen-utrustning. Mer information om att lägga upp förråd och om beredskap på eget initiativ finns på webbplatsen 72timmar.fi. 4. Säkerställ försäkringsskyddet Kontrollera att så kallat översvämningsskydd ingår i din hem- eller fastighetsförsäkring och eventuella andra försäkringar. Staten ersätter inte egendoms- och skördeskador som orsakats av översvämningar. Hemförsäkringar ersätter översvämningsskador endast om översvämningen har varit exceptionell. Källa: Vatten.fi