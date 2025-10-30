Foto: Matilda SaulLandskapet ska spara bort 90 årsverken under de kommande tre åren i sin allmänna förvaltning och underlydande myndigheter, exklusive ÅHS. Stor andel väntas kunna lösas genom pensionsavgångar. Så många jobbar i landskapets förvaltning Nyheter 17:59 torsdag, 30 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Så ändras ÅHS högkostnadsskydd – låg- och medelinkomsttagare gynnas Finans- och näringsutskottet: ”Offentliga Ålands kostnadskostym är för stor” Så många jobbar i landskapets förvaltning