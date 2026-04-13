Snart är lyxlägenheterna på Föglö inflyttningsklara

Efter många turer fram och tillbaka börjar de nya flådiga lägenhetshusen i Degerby på Föglö ta form. Husskalet är uppe och nu börjar snart arbetet med att få detaljerna på plats.

– Lägenheterna och de gemensamma utrymmena och trädgården ska spegla omgivningen och passa in här i Degerby, säger Mikael Kraft som tillsammans med partners står bakom bygget.

Snart går de tio nya lägenheterna vid Lotsudden vid den gamla simhallen i Degerby på Föglö ut till försäljning. Lägenhetskomplexet ska ge en skärgårdskänsla med moderna bekvämligheter.

Nya Åland träffar Mikael Kraft och mäklaren Linn Söderberg från Aktia som ska sälja lägenheterna i Degerby för att få en rundtur på byggarbetsplatsen och en exklusiv förhandsvisning av lägenheterna.

”Ingen betongklump”

Det märks att Miakel Kraft är en man som sätter stor vikt vid detaljerna. Det här är inte ett vanligt modernt lägenhetsbygge utan allt byggs så att det ska passa in i en sekelskiftesstil.

– Vi ville inte sätta en betongklump på en så här fin plats. Lägenheterna och de gemensamma utrymmena och trädgården ska spegla omgivningen och passa in här i Degerby, säger han och fortsätter:

– Det var Lennart Nordlund som ägde simhallen och kontaktade mig för hjälp. Och jag sade direkt att ska man bygga något här måste de göras på rätt sätt det ska inte vara toppmodernt. För mig är det här lilla Sandhamn och lite det vi vill återskapa. På innergården ska det vara växter och stora stenar. Det ska vara liv på gården. Vi vill bygga något som blir ett smycke här.

Det blir totalt tio lägenheter i olika storlekar och alla inreds på ett unikt sätt, ingen lägenhet kommer alltså att vara likt den andra.

– Vi bygger även en vinkällare, en carport med uteförråd, relax med bastu och sedan blir det en privat sandstrand och egna båtplatser. Den som köper lägenheterna får hela skärgårdspaketet men med moderna bekvämligheter, säger Mikael Kraft.

Stötte på patrull

Tanken var att bygget skulle var i den fas det är i nu redan för ett år sedan, men då stötte projektörerna på patrull. Företaget Embarsund Ab, som äger restaurang Seagram som ligger granngårds med nybygget, lämnade in ett besvär på rivningslovet till förvaltningsdomstolen vilket försenade arbetet. Nu är dock den situationen löst.

– Besväret sakande grund och vi har haft diskussioner med Seagram i olika omgångar. Men i dag har vi en god kommunikation och ett gott samarbete med Seagram, förklarar Mikael Kraft.

Unikt läge

Lägenheterna ligger placerade på en sjötomt i Degerby och bara cirka fyra minuters promenad från färjfästet och Föglöbutiken.

Har ni sålt någon av lägenheterna?

– Nej, vi har inte lagt ut dem till försäljning än. Alla detaljer är inte helt kara och vi vill inte lova något som vi inte kan hålla till en köpare. Därför vill vi veta exakt hur allt blir innan vi trycker på säljknappen. Men det går inte att komma från att för en stockholmare som kanske vill köpa något i Sandhamn så är detta samma typ av läge men till en tredjedel av priset, säger Mikael Kraft.

– Här har man verkligen lagt ögat vid varenda detalj. Man får hela paketet och det är ändå relativt smidigt att ta sig hit från Mariehamn och till och med från Stockholm. Många ålänningar har kanske svårare att se det unika med det här läget. Men det finns helt säkert intresse på den svenska marknaden, säger Linn Söderberg.

När är lägenheterna inflyttningsklara?

– För Seagrams skull har vi sagt att vi ska vara klara med bygget ute i mitten av juni, för att det inte ska vara stökigt här när högsäsongen drar igång. Och det blir jäkligt tight. Sedan kommer vi fortsätta jobba inne i lägenheterna efter det. Men första maj börjar vi sälja och de första lägenheterna ska nog vara klara till 15 juni, det går i en rasande fart nu. Vi började bygga i augusti och nu är vi inne på slutrakan, säger Mikael Kraft.