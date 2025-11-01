Sunnanvind håller planen

Ditt namn

Landskapsregeringens arbete med att etablera storskalig havsbaserad vindkraft genom projektet Sunnanvind fortsätter nästa år. Som Nya Åland tidigare rapporterat om har landskapet under hösten upphandlat stora konsultuppdrag för auktioneringsprocessen som ska ske under 2026.

Under året ska delgeneralplaner godkännas i en eller flera kommuner och som bäst diskuteras fördelningsprinciperna för intäkter med etableringskommunerna.

– Vi kommer under året också att begära ett samtycke av Ålands lagting om att få utarrendera det vattenområde som har planlagts, säger infrastrukturminister Camilla Gunell (S).

Av finansieringen kommer cirka 81 000 euro från EU:s återhämtnings- och resiliensfond. 1,6 miljoner euro återstår också av tidigare anslag, och landskapsregeringen föreslår ett nytt anslag på 589 000 euro.