Stöder ny landbaserad vindkraft

Landskapsregeringen reserverar 500 000 euro i budgetförslaget för produktionsstöd som ska gå till nyinvesteringar i landbaserad vindkraft. Syftet är att stimulera mer klimatvänlig elproduktion, samtidigt som den åländska vindkraftsparken behöver moderniseras.

”Spotpriset på el har varierat kraftigt de senaste åren, både mellan år och årstider. Höga elpriser förekommer främst under vinter och vår och låga, eller till och med negativa, elpriser förekommer främst under sommar och tidig höst”, skriver landskapsregeringen i budgeten.