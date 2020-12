Rusning efter munskydd Nyheter

Försäljningen av både visir och olika typer av ansiktsskydd har skjutit i höjden efter måndagens presskonferens där man aviserade nya maskrekommendationer.

Här berättar apotekarna vad som skiljer munskydden åt och vad de rekommenderar.

– Vi har haft rusning. Men vi kommer få påfyllning ikväll och kan tillgodose behovet, konstaterar Johan Ek på Centralapoteket på tisdagseftermiddagen.

Även på Godby apotek har man haft stor efterfrågan på masker efter att landskapsregeringen nu rekommenderar att de används i alla offentliga lokaler inomhus.

– Också visiren har gått åt mer än vanligt, säger Linda Artell.

Leverantörerna av ansiktsskydd har sänkt priserna avsevärt sedan vårens pristopp.

– Det finns relativt gott om leverantörer, vilket minskar risken för att de tar slut.

Artell berättar att det finns tre olika sorters munskydd, de som skyddar även bäraren och klassas som personlig skyddsutrustning, de kirurgiska maskerna som rekommenderas av landskapsläkaren och sen tygmaskerna. De har inte bara effektivitetsskillnad, utan också en prisskillnad.

– De som klassas som personlig skyddsutrustning ligger runt 6-7 euro per mask.

Av de kirurgiska så finns det också olika klasser.

– Den bästa kvaliteten är 2R. Klass 1 filtrerar minst 95 procent av partiklarna, klass 2 98 procent. Om de dessutom är märkta med R så skyddar de mot stänk.

Tygmunskydden är inte klassade.

– Det rekommenderas att man kokar eller tvättar dem i 60 grader med lite tvättmedel.

Hur länge ska man koka dem?

– 5 minuter

Kan man frysa dem för desinficering?

– Nej.

Vad skulle du rekommendera till en ålänning som vill ha ett bra munskydd?

– Om man ska uppfylla landskapets rekommendationer ska man välja ett CE-märkt kirurgiskt munskydd, helst klass 2R. För de som inte har råd att köpa dem kan man fundera på ett tygmunskydd, som man tvättar.

Om man är i riskgrupp?

– FFP2 eller FFP3-klassade andningsmasker, som klassas som personlig skyddstrustning, om man vill ha ett skydd som skyddar bäraren och mot aerosoler. Det är en möjlighet om man bara rör sig i miljöer där munskydd krävs bara enstaka gånger och har råd med en kostnad om 6-7 euro per skydd. Annars gärna ett kvalitetssäkrat kirurgiskt munskydd. Man kan ju tänka på att ju fler som använder något slags skydd i folktäta omgivningar, desto bättre.

Visir skyddar även ögon

Hon säger att tvättbara tygmaskerna och oklassade, ej CE-märkta engångsmasker, eller medborgarmask som de kallas i riket, först rekommenderades eftersom man ville spara de kirurgiska skydden till vården.

– Men det blev ingen vårdbrist.

Johan Ek säger att han inte kan uttala sig om säkerheten av hemmasydda masker.

– Där vågar jag inte uttala mig, men förstås är det bättre än ingenting.

Om man vill skydda även ögonen ska man också ha visir.

– Visir blockerar direkt luftburen droppsmitta, till exempel om någon nyser i din närhet. Men sen kan det ändå ta sig in underifrån och komma in via andningsvägarna. Med munskydd skyddar du dina andningsvägar direkt och filtrerar bort en del av viruset, men det finns lite glipor. Vill man vara riktigt säker ska man använda båda men inte ens det ger 100 procentigt skydd, säger Johan Ek.

Måste man slänga bort engångs-masken direkt man använt den eller kan man ta av sig den mellan butiker till exempel och sätta på den på nytt?

– När man en gång använt den och tar bort den är det inte rekommenderat att man ska lägga på sig den igen.

Hur pass noga ska man vara när man slänger den?

– Man ska använda sunt förnuft. Men viruset hoppar inte på folk från sopkorgen.

Han påminner även om en viktig sak:

– Man ska ha rena händer när man sätter den på sig och rena händer när man tar bort den.