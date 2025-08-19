Ledamot död i Riksdagshuset – Löfström chockad Nyheter

En riksdagsledamot avled i förmiddags i Riksdagshuset i Helsingfors. Senare i dag gick riksdagen ut med informationen att personen som dött var första mandatperiodens riksdagsledamot Eemeli Peltonen, Socialdemokrat från Nylands valkrets.

”Riksdagens arbetsgemenskap deltar i de anhörigas sorg”, skriver man i pressmeddelandet.

Enligt flera finländska medier, som talat med polisen, ska det inte finnas någon misstanke om brott.

”Peltonen berättade i slutet av juni om sina hälsoproblem på Facebook. Han hade en njursjukdom och har varit intagen på sjukhus under våren och sommaren. Han var sjukledig under sommarens”, skriver Svenska Yle.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström kommenterar händelsen på sin Facebook-sida på tisdagseftermiddagen:

”Jag är chockad och nedstämd över den hemska och tragiska nyheten över riksdagskollegan Eemeli Peltonens plötsliga bortgång. Mina tankar går till hans familj, hans nära och kära.”

Löfström fortsätter:

”Många ser de heta och stundtals hårda debatterna i riksdagen, men samtidigt är riksdagen en stor familj och ett kollegium där en idag lämnat oss. Det berör djupt.

Eemeli var bara 30 år och det här var hans första period i riksdagen. Han var ändå inget nytt ansikte i riksdagen utan redan för tio år sedan hälsade jag på honom ofta i korridorerna då han jobbade som assistent. De senaste två åren har vi varit kollegor, en tid som nu plötsligt tog slut och alldeles för tidigt.

Ofattbart sorgligt.

Frid över hans minne.”

Riksdagen har ännu sommaruppehåll och samlas nästa gång i början av september.