Foto: Stefan ÖhbergRiksdagens förvaltningsutskott föreslår i sitt betänkande för den nya penningspelslagen att den skjuts upp ett halvår. Samtidigt uppmanar man att dialogen om Veikkaus återkomst till Åland ska fortsätta. Riksdagens förvaltningsutskott: Penningspelslagen kan skjutas upp Nyheter 15:27 måndag, 8 december, 2025