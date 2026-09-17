Lagtinget i budgetdebatt: Orosanmälan om finanserna

Remissdebatten om förslaget till årets andra ändringsbudget blev långt en debatt om extra inkomster och det finanspolitiska ramverket – som John Holmberg (Lib) är beredd att göra en orosanmälan om.

John Holmberg irriterar sig på att en del andra i salen, när det kommer extra intäkter, börjar ifrågasätta kostnadstaket och budgetramarna.

– Jag blir bekymrad när enstaka intäkter ska få hela ramverket att dallra, säger han

Han fortsätter med att räkna upp allt det som pengarna borde räcka till i framtiden: Ett nytt sjukhus, cykelväg till Järsö, en bro över Prästösund, digitaliseringsåtgärder och den kommunala ekonomin.

Men vi tar det från början. Finansminister Mats Perämaa (Lib) presenterade förslaget och konstaterar att det innehåller en hel del extra intäkter. Men bara 4,7 miljoner av de 13 miljonerna är sådana som Åland helt säkert får behålla. Det är nämligen ett tillskott efter att 2025 års avräkning slutreglerats. Tillskottet på förskottet på skatteavräkningen på 9 miljoner för 2026 kommer att betalas ut, men kan bli pengar som ändå ska betalas tillbaka längre fram.

Tar ut varandra

Exempelvis visar en färsk prognos från Finansministeriet att slutregleringen på skatteavräkningen för 2025 sjunker med nästan 12 miljoner mot vad man trodde i våras. Vad den siffran landar på exakt blir klart i januari.

Vad allt det här betyder? Att den något bättre prognosen för 2026 och den något sämre prognosen för 2025 tar ut varandra.

– Prognoser kommer och prognoser går, det visar hur svårt det är att göra en exakt bedömning, men vi jobbar på att bli bättre och informerar lagtinget så fort vi kan, säger finansministern.

Vart ministern vill komma?

– Det gäller att inte anpassa budgetarna efter topparna, inte heller efter dalarna, utan en lagom nivå. Jag tror regeringen hittat en ganska lagom nivå.

Roger Höglund (C) gläds över att det här årets överskott ser ut att bli kring 24 miljoner euro, men ser också att man inte helt följer det finanspolitiska ramverket eftersom nya kostnader borde finansieras av motsvarande minskningar. Nu är budgetmarginalen förbrukad och kostnadstaket kan spräckas.

Gällande ramverket ser Roger Höglund att det kan behöva göras justeringar innan det fungerar optimalt.

– Framför allt måste politiken hitta metoder för att stöda återhållsamhet, få antalet årsverken att minska och hålla tuffa ramar.

Fondera en del?

Moderaternas budgetmotion om att fondera 1 miljon euro av de extra inkomsterna, för att exempelvis användas för tillväxtåtgärder, fick en del understöd i debatten.

Nina Fellman (S) frågar varför bara en miljon ska fonderas och konstaterar att det kan vara svårt att dela ut pengarna som bidrag till företag, eftersom sådant är hårt reglerat. Hon ser i stället ett bredare användningsområde – cirkulär ekonomi och utvecklingsarbete vid ÅHS – som alternativ.