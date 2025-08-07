Löfström varnar: all färjetrafik hotas Nyheter

Igår presenterades finansministeriets budgetförslag där man bland annat föreslår ändringar i företagsstöden. Det skulle drabba bland annat sjöfartsstödet, där planen är att skära ner med 36 miljoner euro.

Riksdagsledamot Mats Löfström skriver på sin Facebooksida att förslaget i princip skulle omöjliggöra färjetrafik under finländsk flagg.

”(Det) skulle innebära utflaggning eller försäljning av de färjor som idag seglar under finsk flagg eftersom den finska flaggan inte längre skulle vara konkurrenskraftig i förhållande till bland annat den svenska och estniska”.

Det i sin tur skulle innebära förlorade skatteintäkter till finländska och åländska kommuner.

”Förslaget skulle inte bara äventyra sysselsättningen, utan även försörjningsberedskapen om Finlands färjeflotta skulle flaggas ut.”

– Det är en kalldusch. Vi har ju nyligen flaggat hem två fartyg, Cinderella och XPRS, vilket betyder att alla fem helägda fartyg är under finskt flagg, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör på Viking Line till Nyan.

– Det skulle innebära det mesta lidandet för oss som företag, och det skulle troligen innebära drastiska åtgärder. En åtgärd skulle, hypotetiskt, vara att flagga ut fartygen till Sverige.

Boijer-Svahnström säger att Viking Line har 2000 anställda ombord på sina fartyg, som skulle beröras av en utflaggning. För det anställda skulle det innebära nya arbetsavtal- och villkor – och för de åländska kommunerna handlar det om stora tapp i skatteintäkter.

Hon påpekar också att sjöfartsstödet behandlas olika i olika europeiska länder, och att ”inbesparingen” inte skulle spara en cent åt statskassan.

– I Finland kallar vi det för ett stöd, men det handlar ju om att vi får tillbaka utbetalda skatter och sociala avgifter som vi betalat in. Flaggar vi till Sverige betalar vi inte längre in de pengarna, så staten sparar inget på detta.