Ny hantverksbutik öppnar i Eckerö

Nu expanderar sommarkaféet Stallet i Eckerö. I samband med caféets öppning tillkommer den åländska hantverksbutiken Skafferiet.

Café Stallet har sedan år 2024 stått stadigt vid Eckerö post och tullhus. Tidigare har caféet haft en liten hantverkshörna, som nu utökas till en helt ny lokal.

– Vi märkte att det fanns ett intresse för de åländska hantverken, så vi bestämde oss för att utöka verksamheten denna sommar. Vi sökte åländska hantverkare via vår Facebook och flera hörde av sig, säger ägaren Emanuele Ferrari.

Den historiska miljön vid Eckerö post och tullhus lockar både turister och ålänningar.

– Turisterna verkar uppskatta de åländska hantverken. Miljön är fin här. Jag rekommenderar att komma ut och ta sig en titt, säger han.

Kaféet och hantverksbutiken har sommaröppet fram till den 8 augusti.