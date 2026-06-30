Arkipelags nya uteservering har öppnat

Sommarbaren, som är belägen utanför Compagniets lokaler, kommer att gå under namnet Zest och hämtar inspiration från Italien.

När Nya Åland under måndagsmorgonen svänger förbi den nya uteserveringen i självstyrelseparken pågår det sista arbetet inför premiäröppningen dagen därpå. Bakom den röda serveringsbaren installeras espressomaskiner och en frys för gelato, och där Compagniets gamla skylt tidigare suttit ska en ny upp. Annars har det mesta kommit på plats. De flätade caféstolarna och vita parasollen för tankarna till en sydeuropeisk bistro, något som varit inspirationen för nysatsningen.

En smak av Italien

Uteserveringen har fått namnet Zest och är en sommarbar med italienskt tema. På menyn finns såväl mat som dryck, där man valt att satsa extra på schiacciate, mackor gjorda på tunt och krispigt bröd fyllda med olika sorters pålägg, samt egengjord gelato i varierande smaker. Valet att öppna en sommarbar inspirerad av Italien förklarar Arkipelags VD, Ann-Louise Djupsund, som ett sätt att ta södra Europa till Åland.

– Vi tyckte att det hör lite ihop med sommaren. Om man inte har möjlighet att resa någonstans i sommar kan man ändå få en fläkt av Italien här, säger hon.

Öppet hela sommaren

Ann-Louise Djupsund säger att intresset för uteserveringar i Mariehamn har funnits länge och hoppas att det solsäkra läget ska locka en del besökare.

– Vi har fått många förfrågningar under flera år om varför vi inte gör någonting utanför Compagniet, det är ju ett perfekt läge med sol länge.

Uteserveringen kommer att ha plats för omkring 80 gäster. Någon större invigning kommer inte att anordnas, utan när det öppnar under tisdagsförmiddagen är alla välkomna och inga reservationer krävs. Uteserveringen kommer att hålla öppet varje dag under sommaren mellan klockan elva och 21. Planen just nu är att hålla öppet till mitten av augusti, men det kan eventuellt bli förlängt beroende på hur länge sommarvärmen stannar.

Tillfälligt bygglov

Om uteserveringen kommer tillbaka nästa år är ännu oklart. Ålands radio rapporterade under förra veckan att Mariehamns byggnadsnämnd endast har beviljat ett tidsbegränsat bygglov, vilket betyder att man kommer behöva ansöka om ett nytt när det nuvarande löper ut om ett år.

– Vi visste om att det skulle bli ett tillfälligt bygglov, men fem år hade vi diskuterat att det skulle vara. Det är ytterst anmärkningsvärt att det bara blev ett år, så det är vi inte nöjda med, säger Ann-Louise Djupsund.

Även huruvida uteserveringen följer stadsplanen har varit uppe för debatt, där bland annat den röda färgen på serveringsbaren har diskuterats. Detta menar Ann-Louise Djupsund också är något som inte framgått tydligt i diskussionerna inför byggnationen.

– Det är ingenting som har nått oss i förväg, i stadsplaneringen står det ingenting om någon färg. Så hade man haft en åsikt om det så hade det ju varit bra om vi hade fått veta det tidigare, för oss är det ju inga problem att måla den i en annan färg, säger hon.

Att byggandet inleddes innan bygglovet beviljats menar hon beror på att själva serveringsbaren byggdes på en annan plats för att sedan lyftas med kran till marken utanför Compagniets lokal.

– Vi gjorde det i tron om att vi hade fått bygglovet, för så var det sagt. Vi fick till oss att det skulle vara ett tjänstemannaärende, men så gick det snabbt med att det skulle upp i byggnämnden.