Folkis hantverkslinje visar sytt, smitt, snidat och bränt

En rakubränd kattfigur, tre porträtt i brännpenna, och en ulltovad tolkning av van Goghs ”Stjärnenatt”: det är några av verken som de studerande på folkhögskolans hantverkslinje ställer ut i Galleriet på Torggatan.

En trasmatta i havsblå nyanser, och katter i keramik: det är några av Sabina Svahns verk i utställningen. Alla sju kursdeltagare på grundåret får pröva på alla tekniker – därav den stora bredden på utställningen.

– Jag kommer alltid tillbaka till havet, säger hon om sin matta.

– Men katterna i keramik var väldigt roliga att göra. Den rakubrända är min egen favorit.

För Esaias Lundberg var tovning något nytt, men han tog det snabbt till sig och skapade sin egen version av van Goghs ikoniska ”Stjärnenatt”.

– Den har liksom ett ”flow” som passade bra till tekniken, säger han.

Han ställer också ut en akvarell föreställande en svampbevuxen trädstam, en gardin med handmålat tryck, ett armband av två återvunna teskedar och ett bonsaiträd av koppartråd, i luffarslöjdteknik.

– Jag vill fortsätta och gå ett år till på hantverkslinjen. Men det är svårt att välja ämne. Kanske keramik, säger han.

Kreativt och socialt

Sabina Mattssons verk har bastu som tema: en pall i trä, skopa och handdukshängare i trä och metall, och en vävd badhandduk i lite ”psykedeliskt” mönster, som hon själv säger. Heidi Öst visar en akvarell föreställande en strand och en horisont, en citronpress i kavlad lera och en keramikskål med lock.

– Den gjorde jag av lera som jag själv grävde upp, säger hon.

Också Heidi Öst kan tänka sig att gå också det andra året på hantverkslinjen.

– Jag har tagit hand om min mamma som har Alzheimer, men fick tid över när hon flyttade in på ett boende. Jag ville göra något roligt och socialt, säger hon.

För henne blev hantverkslinjen lite av ett omtag i livet.

– 2001 var jag i valet och kvalet: skulle jag våga välja en konstnärlig utbildning? Så inträffade attacken mot World Trade Center. så jag började studera internationella relationer och mänskliga rättigheter i stället. Hade det inte varit för den chocken hade jag kanske blivit hantverkare, säger hon.

Restgarn och läder

Kira Gustafsson ställer ut en dramatisk schal i svart och rött, och muggar i keramik.

– Schalen är gjord av restgarn. Och muggarna har jag designat själv. Jag tycker om saker som kan användas, bruksföremål.

Hennes textila verk är en snygg och praktiskt trädgårdsväska med botten i vattentätt tyg och handtag i trä. Hon har också gjort en pärm i läder, med fickor för papper och häften, och en silverring.

”Form och material”-utställningen visas i Galleriet till den 25 april.

För den som vill följa de här sju utställarna i spåren: ansökan till folkhögskolans hantverkslinje är öppen till den 22 april.

”FORM OCH MATERIAL” Utställning i Galleriet, Torggatan 15 Studerande på Ålands folkhögskolas hantverkslinjes grundår visar arbeten inom textil, trä, metall, konst och keramik. Utställningen pågår till den 25 april. Deltagare: Kira Gustafsson, Esaias Lundberg, Sabina Mattsson, Kayla Sundström, Sabina Svahn, Nora Wiik, Heidi Öst