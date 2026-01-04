Eckerö om konkurrensen på Ålandslinjen: ”Ett komplement”

En konkurrent, men i första hand ett komplement till Eckerölinjen.

Det är Rederi AB Eckerös koncernchef Björn Blomqvists spontana tanke om Ålandslinjen blir verklighet.

– Speciellt under sommaren skulle det vara bra med ytterligare kapacitet, säger han.

Björn Blomqvist tror det blir utmanande om det nya rederiet tänker sig att slå igenom med en aggressivare prissättningsmodell ombord.

– Fartygets drift skapar kostnaderna och de måste man sedan täcka. Då får man välja mellan olika parametrar – som biljettförsäljning och ombordpriser.

– Men jag håller med om det Johnny Sid säger. Det finns åtminstone fyra–fem aktörer i närområdet som i hård konkurrens utvecklat en likartad fördelning mellan att få komma ombord och priserna ombord.

Blomqvist konstaterar också att det kan ta tid att sätta varumärket på plats.

– Reguljärtrafiken mellan Åland och Sverige kan bli lättare att fånga upp, men att få tag i de rena nöjesresenärerna kräver mer av varumärket.

På Rederi AB Eckerö hade man på tisdagen ingen idé om vilket fartyg Ålandslinjen tänker köpa. M/s Dalmacija, tidigare känd som Oslofjord, och Rosellas systerfartyg Rigel III (tidigare Fantaasia/Turella) har nämnts, men också m/s Eckerös systerfartyg Povl Anker. Det sistnämnda är i dag reservfartyg i Bornholmstrafiken.

Björn Blomqvist vet dock inte om det uppdaterats i samma grad som m/s Eckerö.

– Jag vet bara att det fortfarande är i drift, säger han.