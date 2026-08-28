Mickels deltar i Skördefesten trots branden – ”Vårt sätt att ta ett steg vidare”

Mickels gård, som drabbades av en förödande brand i onsdags, har gått ut på sociala medier och meddelat att de kommer delta i Skördefesten i september. De skriver att ”nu väljer vi att blicka framåt”.

De passar i inlägget också på att tacka för all ”kärlek, omtanke och all hjälp med att släcka elden”.

Det var ladugården som brann ner till grunden i onsdags. Det var en av familjemedlemmarna som upptäckte branden och larmade klockan 19.21. Räddningsverket, Strandnäs FBK, Jomala FBK och Gottby FBK var snart på plats och som mest kämpade nästan hundra människor med släckningen under natten. Förutom ett par höns drabbades inga djur av elden, men fyra personer fördes till sjukhus för kontroll – en av dem var rök-skadad.

Kommissarie John Clemes på Ålands polismyndighet säger att det kan tid att få några definitiva svar på vad som startade branden. En så kallad brandorsaksundersökning kan ta flera månader.

Ledande brandinspektör på Ålands räddningsmyndighet, Thomas Mattsson, säger att det var tur att det var vindstilla när branden bröt ut.

– Med stark blåst hade det varit en annan sak. Då kan ju elden hoppa genom luften. Då hade boningshusen kunnat vara hotade också.