”Stor risk för spridning”

Hade det inte varit vindstilla hade branden på Mickels i Jomala Gottby kunnat få ett mycket värre förlopp. Det säger Thomas Mattsson, ledande brandinspektör på Ålands räddningsmyndighet till Nyan vid lunchtid på torsdagen.

– Då hade boningshusen kunnat vara hotade också.

– Jag står här nu. Vi håller på med en stor hög med hö mitt inne i byggnaden, som måste grävas igenom med grävmaskin och släckas. Det är det som är kvar. Byggnaden är totalförstörd.

Vet man var branden började?

– Det fanns en verkstad i ena hörnet av ladugården och det var där det startade. Det var där det fanns gasflaskor, men de small av sig själva så småningom. Det var ändå den mildaste formen av explosion, där hattarna for av. Har man otur kan man annars få en så kallad splitterexplosion. Det är sällsynt men man kan inte bortse från risken.

Hur stort skyddsavstånd fick ni hålla?

– Egentligen ska ju säkerhetsavståndet vara 300 meter, men vi kunde jobba i skydd av andra byggnader och av höbalar som låg intill som agerade buffert. Vi var väl kanske mellan 50 och 100 personer som var involverade.

Hur stor var risken för spridning?

– Det var jättestor risk för spridning till andra byggnader, vi hade brandpåverkan på alla byggnader som var intill, det hade spridit sig. Det började brinna i fasaden på ladugården intill här. Men det fick vi släckt. Det var tur att det var vindstilla, med stark blåst hade det varit en annan sak. Då kan ju elden hoppa genom luften. Då hade boningshusen kunnat vara hotade också.