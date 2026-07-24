Vikingar i alla åldrar finner man på marknadsområdet där det doftar starkt av öppna eldar och tidsenliga maträtter.Foto: Matilda Saul Hövdingen Tom Danielsson leder intåget av krigare, musiker och marknadsdeltagare in på området med stämningsfull musik i bakgrunden.Foto: Matilda Saul Foto: Matilda Saul 1 av 4 Lyckad inledning på Vikingamarknaden Nyheter 14:00 fredag, 24 juli, 2026 DELA Facebook Mer läsning ÅSS:are seglar superbåt på Lanzarote Källor till Nyan efter våldtäksmisstankte mot influencer: ”Högst antagligen ej brott” Våga vägra svåra böcker