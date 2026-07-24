25 juli-konserten begränsar trafiken på lördag

I morgon lördag införs flera trafikbegränsningar i Mariehamn till följd av kvällens evenemang. Så här skriver Mariehamns stad på sin hemsida:

Kl. 16.00–24.00 stängs del av Strandgatan av för biltrafik, från korsningen Nygatan till korsningen Köpmansgatan, inför och under 25-julikonserten i Miramarparken.

Kl. 23.00–00.30 stängs del av Strandgatan av, från Stora gatan till Emmaus, inför, under och efter fyrverkeriet från festivalen Rockoff.

Staden påminner om att hålla koll på skyltning och ta det lugnt i folkvimlet.