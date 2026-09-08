Landskapets avtalschef om föreningars verksamhetsledare: ”Vi har inget med lönesättningen att göra”

Landskapets avtalschef Tiina Robertsson förtydligar att den egna lönemodellen är utformad för landskapets tjänstemän och att de inte kan användas schablonmässigt på andra verksamheter.

– En förening fungerar på helt andra premisser.

Tiina Robertsson är medveten om att föreningar använder landskapets löner i sina egna verksamheter.

– De ringer hit ibland med frågor, men de måste ändå tänka på att vår lönemodell är för våra tjänstemän. Våra lönevärderingar har med våra tjänster att göra. Inte skulle vi heller kunna ta statens system och kopiera det. Hur man bygger upp funktioner och vad för ansvar som gäller varierar från organisation till organisation.

Hon är tydlig med att det inte är en rekommendation från landskapet och inte heller ett kriterium för Paf-bidrag att föreningarna följer kollektivavtalet.

– Föreningarna gör vad de vill göra, men vi har inget med lönesättningen att göra.

Motsvarar specialsakkunnig

Robertsson tydliggör att man inte längre använder begreppet löneklasser, även om det används vardagligt. Det som motsvarade tidigare löneklassen A25 motsvarar idag en grundlön på 4318,55 euro.

Vad motsvarar grundlönen 4318 euro hos landskapsregeringen?

– En vanlig tjänstegrupp i den kategorin är specialsakkunniga i olika områden. Du har ansvar för ditt område och att följa med lagstiftningen samt ta fram underlag för den lagberedande processen. De har väldigt mycket ansvar.

Inbakat i det är också krav på högre högskoleexamen. En specialsakkunnig har 4318,55 euro i grundlön efter en löneförhöjning den 1 september.

Enligt information från Regnbågsfyrens löneräknare har föreningens verksamhetsledargrundlön varit 4630,30 euro plus tilläggen 694,55 euro sedan 1.11.2025. Från 1.9.2026 skulle lönen höjas ytterligare med 2,07 procent, det vill säga 110,22 och skulle därmed landa på 5435,07 euro.

– Grundlönen för 4318 euro med max erfarenhetstillägg ligger på 4 966 euro. Så det kan inte stämma att det ligger på den nivån, säger Tiina Robertsson.

Förhandlingar rör landskapet

Enligt information ska Regnbågsfyrens styrelse sommaren 2025 ha ändrat verksamhetsledarens lön efter att A-löneklasserna ombildades i Ålands landskapsregerings tjänstekollektivavtal, till C-löner. Det konstaterades då att verksamhetsledaren hade rätt att få lönen justerad retroaktivt från och med den 1 juni 2024. Den nya grundlönen skulle då bli 4508 euro, men med alla tillägg och justeringar så landade den på 5148 euro.

Robertsson säger dock att de förhandlingar som görs inom landskapet bara berör landskapets anställda.

– De kan inte bara appliceras automatiskt.

”Tror att de gör rätt”

Hon förstår föreningarnas dilemma och behov av riktlinjer.

– Det där är en jättefråga. De tror att de gör rätt när de försöker följa landskapets system, men sen blir det kanske inte helt korrekt. Det är kanske ett större problem just på Åland då det finns många små föreningar och de är väldigt ensamma när det blir knepiga frågor. Men man måste ju titta på vilka resurser man har och vad som är hållbart för verksamheten.

Regnbågsfyren har sedan årsskiftet anslutit sig till en arbetsgivarorganisation, tror du att det kan vara ett sätt att tackla det här problemet?

– Det är utmärkt! Jag tror det är viktigt. För några hundralappar i året kan du ställa frågor till expert och ha någon att vända dig till.