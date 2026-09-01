Foto: Oliver NyholmFör att nå budgetramen krävs, om inga andra åtgärder vidtas, en kraftig minskning av antalet utbildningsplatser inför hösten 2027. Förslaget uppgår till att dra in 83 studieplatser på Ålands gymnasium som helhet. Gymnasiet måste skära ner på sina utbildningsplatser – varnar för konsekvenser av stram budgetram Nyheter 06:44 tisdag, 1 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Gymnasiets styrelseordförande om budgetförslaget: ”Vi ville inte ta det här beslutet” Glada studenter sprang ut mot framtiden Sol och glada miner när 143 elever tog yrkesexamen