Rolf Granlund kräver tillsyn av Mise

Rolf Granlund kräver att landskapet gör en tillsyn av Mise, efter att Mise krävt landskapet på pengar för sina kostnader för förpackningsmaterial.

För landskapets tjänstemän är det i dag dock oklart vem som har tillsynsansvar över Mise.

– Det är en bra fråga som vi måste titta på, säger Gunnar Westling.

I slutet av november skrev Nya Åland om att Mise kräver 460 000 euro av landskapet för att täcka Mises kostnader för att samla in förpackningsavfall. Det är andra gången Mise ställer samma krav. Redan i juni i fjol fick Mise, tillsammans med flera åländska kommuner, avslag med motiveringen att det inte var juridiskt möjligt.

Efter Mises nya krav har Rolf Granlund (ÅF), som genom åren engagerat sig i frågor som rör Mise och producentansvaret, lämnat in en skrivelse till landskapet där han begär en tillsyn av Mise med anledning av ersättningsyrkandet från november.

Avgifter mot hushåll

Rolf Granlund ifrågasätter om Mises avgifter gentemot hushållen är förenliga med lagen och självkostnadsprincipen.

Mer specifikt vill han att landskapet tillsynar om Mises avgifter följer lagen, hur Mises kostnader för producentansvar har finansierats mellan hushåll och producenter samt att landskapet säkerställer att eventuella felaktiga avgifter rättas till och att framtida avgifter fastställs i enlighet med lagen.

Gunnar Westling, miljöingenjör på landskapets miljöbyrå, har ännu inte fördjupat sig i Rolf Granlunds skrivelse och konstaterar att det hänger ihop med en rad andra ärenden, men att han inte har mer att säga om det just nu.

Vem har tillsynsansvar över Mise?

– Det är en bra fråga som vi måste titta på, vem som har behörighet över vad. Mise är en avfallshanteringsmyndighet och landskapet har en del av tillsynen, främst producentansvaret och den allmänna styrningen av området. Vi måste utreda vad som är vårt ansvar.

Har ÅMHM något ansvar på området?

– ÅMHM har en roll i helheten. Vi måste titta på det tillsammans med dem. Men det är inget som vi hunnit börja med ännu.

Mises ersättningskrav

Hur går det då med Mises yrkande på ersättning för producentansvaret för 2024? Gunnar Westling konstaterar att den frågan är en långkörare.

Mises krav på ersättning från landskapet beror på att Mise enligt lagen hade en skyldighet att samla in förpackningsmaterial, men att Mise, på grund av att det inte fanns en godkänd producentsammanslutning, inte fick betalt för arbetet av dem som ska stå för kostnaderna, alltså producenterna.

Gunnar Westling säger att landskapets förvaltning gjorde sin bedömning redan tidigare, då man kom till slutsatsen att det juridiskt inte finns någon grund för att ersätta Mise för kostnaden.

– Vår juridiska bedömning är den samma som tidigare, fortfarande, säger Gunnar Westling.

Han ser Mises nya ersättningskrav som ett brev riktat till den politiska landskapsregeringen, eftersom förvaltningen redan utrett frågan.

– Nu är det en politisk fråga: om landskapsregeringen politiskt vill göra något som de inte är juridiskt tvungna till, säger Gunnar Westling.

Han känner inte till om den politiska landskapsregeringen diskuterat frågan hittills, men det har åtminstone inte gjorts tillsammans med tjänstemännen närvarande.