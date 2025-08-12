DELA
Foto: Päivi Mattila
Efter Nyans granskning rekommenderar stadsmiljöchefen att Mariehamns stad betalar tillbaka nära hälften av alla p-böter utfärdade under perioden 1 september 2024 - 13 mars 2025.

Förslag till nämnden – betala tillbaka p-böterna

08:03 tisdag, 12 augusti, 2025

    Mer läsning