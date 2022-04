Mariehamns bokslut för 2021 betydligt bättre än väntat Nyheter

År 2021 blev ekonomiskt ett betydligt bättre år för Mariehamns stad än vad som förutspåddes i budgetarbetet. Man hade budgeterat för en förlust på minus 5 733 000 men landade på ett plus på 129 994 euro, via 100,3 miljoner euro i intäkter och 100,2 miljoner euro i kostnader under året.