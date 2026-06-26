Flygledning övergår till distans år 2030

Distansflygledning ska tas i bruk stegvis mellan år 2030 och 2032. Personalen inom flygtrafiktjänster kommer erbjudas jobb i enlighet med den nya verksamhetsmodellen.

Fintraffics flygtrafiktjänst och det internationella teknikbolaget Indra Navia AS har undertecknat avtal angående verkställandet av distansflygledning, skriver Finavia i ett utskick. Det här innebär att flygledningstjänster som övervakning av flygtrafiken i flygledningstornet kommer att ske på distans. Flygledningen kommer att centraliseras till ett verksamhetsställe, vilket innebär att flygledningen vid Mariehamn, Åbo, Vasa, Ivalo, Kittilä, Kuusamo och Uleåborgs flygplatser kommer att göras på distans från Vanda.

Inleds i september

Den nya verksamhetsmodellen ska stärka flygledningens beredskapsförmåga och flygplatsernas driftsäkerhet, samt göra produktionen av flygtrafiktjänster mer kostnadseffektiv. Det här är en del av flygtrafiktjänsternas digitalisering, och motsvarande lösningar används i bland annat Sverige och Norge. Projektet inleds i september och distansflygledning ska tas i bruk stegvis under åren 2030-2032.

”Allteftersom flygtrafiktjänsterna digitaliseras utgör distansflygledningen ett naturligt nästa utvecklingssteg. Våra kunder och intressentgrupper förutsätter lösningar som stöder tillhandahållandet av klimatvänligare och kostnadseffektivare flygtrafiktjänster. Samtidigt säkerställer vi att vår verksamhet utvecklas långsiktigt och att vi kan svara på luftfartsbranschens föränderliga behov även i framtiden”, säger Raine Luojus, verkställande direktör för Fintraffics flygtrafiktjänst i utskicket.

Det har förts omställningsförhandlingar med personalen kring övergången. Berörd personal på de flygplatser som övergår till fjärrflygledning erbjuds arbete enligt den nya modellen eller motsvarande arbete.