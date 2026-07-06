EU-krav: Engelska på flygplatsen

Mariehamn är den enda av Finavias flygplatser där svenska är det officiella språket. Men nu tillämpas EU-krav på att alla som arbetar i trafikområdet ska kunna engelska. Detta gäller från första juli.

Nya Åland nås av ett tips om att arbetsspråket på Mariehamns flygplats ska ändras från svenska till engelska. Riktigt så är det inte, konstaterar flygplatschef Tanja Sabel.

– Vi planerar inga ändringar av de officiella arbetsspråken.

Vid Finavias flygplatser är finska det officiella arbetsspråket, med undantag av Mariehamn där svenska gäller. Enligt EU ska dock personer som arbetar på flygplatsernas trafikområde, i praktiken start- och landningsbanor samt taxibanor, ha tillräckliga kunskaper i engelska avseende terminologi och fraseologi.

– I Finland har det genom ett beslut av Traficom funnits ett undantag, genom vilket det för närvarande inte finns något språkkrav på fraseologi. På Finavia har vi förberett oss på en möjlig förändring under flera månader bland annat genom att erbjuda språkkurser och introduktion i förändringen för medarbetare som utför marktrafikuppgifter.

Cirka 20 personer

Från och med den första juli infördes alltså engelskspråkig terminologi i marktrafikens fraseologi och kommunikation med flygledningen på Mariehamns flygplats.

– Ändringen gäller i praktiken endast den del av kommunikationen som sker under flyglednings klarering i marktrafikuppgifter.

Det är sammanlagt strax över 20 personer som berörs av språkförändringen.

– Vi har nu 18 personer som har behörighet att röra sig med fordon på det så kallade trafikområdet på Mariehamns flygplats. Det är landningsbanan, taxibanan och servicevägarna.

Utöver det omfattar förändringen tekniker och flygledare.

– Språkändringen är inte så stor för flygledarna. De har vana av att tala engelska med piloterna.

Enhetligt språk

De anställda har haft tillgång till en nätbaserad språkkurs för övergången.

– Det är olika från person till person hur mycket man valt att studera. Vi har förmånen på Mariehamns flygplats att hela teamet har goda kunskaper i engelska.

Alla som har access till trafikområdet på flygplatsen har också behövt göra ett engelska språktest, en intervju.

Själva arbetsspråket är fortfarande svenska på Mariehamns flygplats säger Sabel, men påpekar att flygets internationella språk är engelska på grund av säkerhet, standardisering och historisk utveckling.

– Ett enhetligt språk förhindrar missförstånd som i luftfarten kan få ödesdigra konsekvenser.