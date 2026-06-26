Nya Åland avslöjade i september 2023 att en åländsk läkare, i Sverige dömd för innehav av barnpornografi och fråntagen sin svenska legitimation, hade fortsatt att arbeta som läkare i Finland under nytt namn. Efter Nyangranskning: Dömda läkare ska inte kunna kringgå system Nyheter 07:30 fredag, 26 juni, 2026 DELA Facebook Mer läsning Bristande lagstiftning för elsparkcyklar: ”Det här kan kosta liv” Ob vill ha ny lag om penninginsamlingar Regeringen ger efter för oppositionen – Kanborg in i ÅHS styrelse