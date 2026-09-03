Foto: Jonas EdsvikAlandia Forel ansöker nu om permanent näringsrätt, efter att i över ett års tid saknat det. På bild Cecilia Jansson och Lennart Joelsson, vd resepektive styrelseledamot för Alandia Forel. Alandia Forel har varit utan näringsrätt i ett år – ansöker nu Nyheter 07:30 torsdag, 3 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning ÅFD avslår Nordic Trouts besvär om miljötillstånd Alandia Forel har börjat leverera fisk – bjöd Nyan på smakprov ÅMHM:s fiskslakt kostade 80 000 – får tillbaka pengarna