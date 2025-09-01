Chipsters: Var redo att köpa fisk

Ditt namn

PNM Chipsters ser sig som en framtida kund till verksamheten i Eckerö. Man var också beredd att köpa stora partier av den fisk som fram till förra veckan skulle avlivas.

– Vi underhandlade med ÅMHM, säger styrelseordföranden Gustaf Salmelin.

Åländska Chipsters var redo att ta hand om den fisk som ÅMHM skulle slakta.

– Om det finns risk för att livsmedel och föda börjar användas som jordförbättring så ville vi förstås stå till förfogande, säger Gustaf Salmelin.

– Men fem i tolv kom det här positiva beskedet, fortsätter han och uttrycker stor glädje över att Fifax verksamhet får en fortsättning.

PNM-Chipsters, med fabrik på Åland, har funnits i bakgrunden sedan Fifax började sälja fisk igen förra hösten. Bolaget var då intresserat av att få bli kund till Fifax.

– Vi var väldigt besvikna över att de valde att använda någon annan (Kalavapriikki). Med facit i hand var det synd att vi inte fick till det, säger Gustaf Salmelin.

Han menar att utgången för Fifax till och med kunnat bli annorlunda, då PNM-Chipsters hade andra förutsättningar att ta hand om fisken från Fifax. Dels menar han att Chipsters har ett bredare produkter bjudande – och ett annat marknadsföringsmaskineri, som gör bolaget lite mer flexibelt och kan reagera snabbare.

– Vi har manuell filétering. De flesta andra filéar med maskin och då blir det problem om fisken har olika storlek, säger han.

Han berättar att man varje år tvingas lära upp fiskrensare för en kort säsong som sträcker sig från oktober till december. Övrig tid kan inte fabriken i Norrböle nyttja sin fulla kapacitet. Där har den landbaserade odlingen (RAS) en fördel, då den kan leverera året om.

– Vi har köpt RAS-producerad fisk från stora delar av världen, så Fifax är förstås en potentiell leverantör till oss.

Salmelin hoppas att den korta logistikkedjan kan göra Fifax till leverantör fram-över.

– Min åsikt är att om man har möjlighet att samarbeta nära ska man ta vara på det.

Är PNM en potentiell delägare i Fifax?

– Det har inte förts några sådana diskussioner.